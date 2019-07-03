Как распознать аутизм у ребенка?

"При ранней диагностике аутизма у детей лечение может иметь заметные результаты, и главная направленность терапии - обучение и социализация ребенка".
Об этом заявила Report психолог Лейла Али.
"Нарушение аутистического спектра (аутизм) - заболевание, связанное с нарушением социальной адаптации человека, речевой функции и психического развития. Дети, страдающие аутизмом, не желают заводить друзей. Предпочтение такие дети отдают одиночеству, а не играм со сверстниками", - заявила психолог.
По ее словам, аутизмом приблизительно в четыре раза чаще страдают мальчики: "У некоторых детей симптомы аутизма можно обнаружить уже в младенчестве. Чаще всего аутизм проявляется к трем годам".
Как отметила психолог, родителей детей в возрасте от трех месяцев до двух лет должны настораживать следующие признаки нарушения:
•ребенок не смотрит в глаза
•говорит о себе в третьем (он) или во втором (ты) лице;
•все время повторяет слова, фразы;
•ребенок начинал говорить первые слова, но речь пропала;
•не произносит слова, мычит;
•не интересуется игрушками;
•не интересуется ровесниками и не играет с другими детьми;
•ребенок отстранен, игнорирует родителя, не реагирует на просьбы, не откликается на свое имя;
•трясет головой, руками, раскачивается;
•бьет себя по лицу;
•боится незнакомых, посторонних лиц;
•пугается звуков, вздрагивает.
"Чем раньше начать коррекциконную работу (с психологом, педагогом, логопедом), тем с большей вероятностью этот ребенок в будущем сможет адаптироваться во "взрослом" мире", - заявила Лейла Али.
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