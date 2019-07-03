Как распознать аутизм у ребенка?

"При ранней диагностике аутизма у детей лечение может иметь заметные результаты, и главная направленность терапии - обучение и социализация ребенка".

Об этом заявила Report психолог Лейла Али.

"Нарушение аутистического спектра (аутизм) - заболевание, связанное с нарушением социальной адаптации человека, речевой функции и психического развития. Дети, страдающие аутизмом, не желают заводить друзей. Предпочтение такие дети отдают одиночеству, а не играм со сверстниками", - заявила психолог.

По ее словам, аутизмом приблизительно в четыре раза чаще страдают мальчики: "У некоторых детей симптомы аутизма можно обнаружить уже в младенчестве. Чаще всего аутизм проявляется к трем годам".

Как отметила психолог, родителей детей в возрасте от трех месяцев до двух лет должны настораживать следующие признаки нарушения:

•ребенок не смотрит в глаза

•говорит о себе в третьем (он) или во втором (ты) лице;

•все время повторяет слова, фразы;

•ребенок начинал говорить первые слова, но речь пропала;

•не произносит слова, мычит;

•не интересуется игрушками;

•не интересуется ровесниками и не играет с другими детьми;

•ребенок отстранен, игнорирует родителя, не реагирует на просьбы, не откликается на свое имя;

•трясет головой, руками, раскачивается;

•бьет себя по лицу;

•боится незнакомых, посторонних лиц;

•пугается звуков, вздрагивает.

"Чем раньше начать коррекциконную работу (с психологом, педагогом, логопедом), тем с большей вероятностью этот ребенок в будущем сможет адаптироваться во "взрослом" мире", - заявила Лейла Али.