​Как Минздрав поможет TƏBİB?

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Служба скорой помощи "103" и амбулаторной помощи временно будут находиться в подчинении Министерства здравоохранения на основе разделения работы в период пандемии.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

Было отмечено, что Оперативный штаб при Кабинете министров поручил одной медицинской структуре государства оказать помощь другой для устранения проблем, возникающих в борьбе с COVID-19: "Это поручение носит временный характер. Методические рекомендации некоторым поликлиникам во время пандемии будут выдаваться Министерством здравоохранения, и государственные учреждения здравоохранения будут работать вместе, чтобы предотвратить распространение вируса".