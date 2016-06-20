Главврач: Во время соревнований Формула-1 за скорой медицинской помощью обратились более 100 человек

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Во время соревнований Формула-1 в Баку с 17 по 19 июня бригадам скорой помощи на территории поступило более 100 обращений. Больше всего обращались волонтеры и маршалы.
Об этом в заявлении Report сообщил главный врач Станции скорой и неотложной помощи города Баку Рауф Нагиев.
По его словам, большинство обращений поступило от местного населения.
Главврач отметил, что больше всего обращались с жалобами на головные боли, боли в плечах и глазах: "Обращений в связи с солнечным ударом не поступило. Участники соревнований также не обращались за скорой медицинской помощью".
Отметим, что министерство здравоохранения выделило 12 бригад для оказания скорой помощи спортсменам во время соревнований Формула-1, которые проходили в Баку с 17 по 19 июня. Помимо, этого на место соревнований было командировано 11 врачей из разных специализированных медучреждений. Около приморского вокзала была открыта клиника, отвечающая международным требованиям, где работали около 30 человек медперсонала.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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