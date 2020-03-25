Еще 6 случаев заражения коронавирусом в Азербайджане, один заболевший скончался

В Азербайджане выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19).

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабмине, один из заразившихся, гражданин Азербайджанской Республики, обратился в больницу с жалобой на лихорадку и затрудненное дыхание. У пациента, который к тому же страдал сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца, взяли анализы на COVID-19, давшие положительный результат. Несмотря на усилия врачей, состояние больного ухудшилось, и он скончался в день поступления в больницу. Члены семьи больного и другие лица, с которыми он контактировал, взяты под карантин.

В настоящее время в Азербайджане в больницах особого режима находится 81 больной активным коронавирусом. 3 их них находятся в тяжелом состоянии, 5 – в состоянии средней тяжести, состояние остальных стабильно. Продолжаются меры по их лечению.