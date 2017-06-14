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    Елена Ростропович: Хочу продолжить работу, которую начал мой отец с Гейдаром Алиевым в 2003 году

    Фонд Ростропович-Вишневская реализует в Азербайджане пилотный проект по кардиообследованию новорожденных детей с пороками сердца© Report.az

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ "Спасибо азербайджанскому народу за увековечивание памяти моего отца, поэтому я хочу приезжать сюда, продолжать свою работу. Мы хотим продолжать работу, который начал мой отец с Гейдаром Алиевым в 2003 году". 

    Как передает Report, об этом заявила президент  международного медицинского Фонда Ростропович-Вишневская, дочь всемирно известного виолончелиста Мстислава Ростроповича Елена Ростропович.

    По ее словам, в Азербайджане на данный момент реализуется пилотный проект Фонда по кардиообследованию новорожденных детей с пороками сердца.

    «Мы продолжаем наше сотрудничество с минздравом, в рамках которого для реализации проекта мы передали техническую аппаратуру для кардиообследования детей», - отметила Е.Ростропович, добавив, что данная программа по инициативе Фонда уже работает в семи странах мира.

    В свою очередь исполнительный директор Фонда Уильям Амосс отметил, что Фонд работает в Азербайджане уже 14 лет.

    «Так как это пилотная программа для Азербайджана, поэтому мы прибыли в страну с целью ознакомления с ее ходом», - заявил У.Амосс.

    По его мнению, программа выполняется эффективно.

    «В рамках посещения городской клинической больницы №3 мы были удовлетворены уровнем подготовки и работой медицинских работников, привлеченных к программе», - подчеркнул исполнительный директор.

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