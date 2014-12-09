Доклад ВОЗ: малярии в Азербайджане не выявлено

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Смертность от малярии в мире снизилась на 47% с 2000 по 2013 год благодаря принимаемым мировым сообществом эффективным мерам по борьбе с этим заболеванием. Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном 9 декабря в Женеве.

Как отмечается в докладе, многие страны идут к полному искоренению малярии. В 2013 году об отсутствии случаев этой болезни заявили Азербайджан и Шри-Ланка. Еще 11 стран, включая Аргентину, Армению, Египет, Туркменистан, Кыргызстан, сообщили, что успешно поддерживают статус свободных от малярии стран.

В Африканском регионе, на который приходится около 90% всех случаев малярии с летальным исходом, смертность уменьшилась на 54%.

По оценкам ВОЗ, в 2013 году в мире около 192 млн. человек заболели малярией, в 584 тысячах случаев болезнь закончилась смертью. 453 тысяч умерших - дети в возрасте до 5 лет.