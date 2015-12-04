​Зияфет Аскеров: С каких пор мечеть стала местом политических дискуссий?

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Если какая-либо преступная группировка берет в руки оружие и выступает против Конституции Азербайджана и государства, это является самым тяжким преступлением. Их нужно наказывать по всей строгости закона".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

Он отметил о недопустимости использования мечетей в политических целях: "Когда задумываешься о событиях в Нардаране, возникает вопрос, с каких это пор мечеть стала местом политических дискуссий? Как правило, в мечети должны молиться. Они же, отложив в сторону истинную суть вопроса, занимаются там политикой. Всем известно, что религия отдельна от государства. Возникает вопрос, что вы делаете в политике? Идите и занимайтесь своим делом. Вывешиваются флаги различных цветов. Где написано по поводу флагов? Написано ли в Коране что-то о флаге? Все это - бессмысленные вещи. Даже умудряются связывать это с именами имамов. Ведь это стыдно".

З.Аскеров добавил, что хотя уже XXI век, до сих пор среди нас есть люди, живущие как в средние века: "На видео снимают детей, говорящих о религии. Они должны заниматься наукой, а мы толкаем их к черным силам. В большинстве случаев это невежество передается нам из-за рубежа. Исполнителями этого являются люди, которым за рубежом грош цена. Они хотят создать здесь суматоху".

По словам З.Аскерова, в Азербайджане нет ситуации, которая наблюдалась в 90-ые годы: "Люди не смогут пользоваться флагами различных цветов. У Азербайджана есть установленный Конституцией трехцветный государственный флаг. Поэтому, в мечетях и правительственных учреждениях должен развиваться этот флаг".