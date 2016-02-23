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    Зияфет Аскеров избран членом Судебно-правового совета

    Вопрос рассмотрен в Милли Меджлисе

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был обсужден вопрос назначения первого заместителя председателя Зияфета Аскерова членом Судебно-правового совета.

    Как сообщает Report, внесены изменения в ст. 6.2.4 закона "О Судебно-правовом совете". 

    Согласно решению, первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией парламента Зияфет Аббас оглу Аскеров назначен членом Судебно-правового совета.

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