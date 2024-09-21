Зияд Самедзаде будет председательствовать на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва

Депутат Зияд Самедзаде будет председательствовать на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

Депутат Зияд Самедзаде будет председательствовать на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

Как сообщает Report, согласно второй статье внутреннего устава Милли Меджлиса, первое заседание парламента должен вести самый возрастной депутат.

В Милли Меджлисе VII созыва им является Зияд Самедзаде, избранный от 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа. Ему 84 года.

Согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, старейший депутат зачитывает список избранных парламентариев и ведет заседание до избрания председателя.

По предложению председателя первого заседания Милли Меджлиса избирается Счетная комиссия, а после принятия решения по этому вопросу избираются председатель парламента и его заместители.