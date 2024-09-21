Депутат Зияд Самедзаде будет председательствовать на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.
Как сообщает Report, согласно второй статье внутреннего устава Милли Меджлиса, первое заседание парламента должен вести самый возрастной депутат.
В Милли Меджлисе VII созыва им является Зияд Самедзаде, избранный от 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа. Ему 84 года.
Согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, старейший депутат зачитывает список избранных парламентариев и ведет заседание до избрания председателя.
По предложению председателя первого заседания Милли Меджлиса избирается Счетная комиссия, а после принятия решения по этому вопросу избираются председатель парламента и его заместители.