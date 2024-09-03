Представителям медиа рассказали об армянском вандализме в монастыре Худавенг

Журналисты ознакомились с армянском вандализмом в монастыре Худавенг

Организован медиатур для журналистов в Монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджарском районе.

Как сообщает западное бюро Report, представителям медиа рассказали об армянском вандализме, совершенном на территории монастыря за годы оккупации.

Отметим, 2 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Монастырский комплекс Худавенг.

Являющийся памятником архитектуры мирового значения монастырь Худавенг в 1992-2020 годах подвергся армянскому вандализму. В период оккупации в монастыре при поддержке армянской апостольской церкви и на средства армянского государства под видом "реставрации" проводились незаконные работы.

Были внесены изменения во внешний вид церквей Арзу-Хатун, Хасана Великого и других входящих в комплекс построек с целью искажения их истории. Армянские священники и монахи, оставшиеся в монастыре после освобождения наших земель от оккупации, с участием иностранных специалистов особым способом демонтировали древние фрески и незаконно вывезли их с территории Азербайджанской Республики.

В период оккупации также были разграблены колокольня и каменные кресты в форме древа жизни.