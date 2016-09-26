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    Жители Гаджигабула активно участвовали в голосовании - ФОТО

    За избирательным процессом по ОИК следили 652 наблюдателя

    Гаджигабул. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе в референдуме участвовали 9 человек в возрасте старше 100 лет. 

    Как сообщает региональное бюро Report, жители Гаджигабула активно участвовали в голосовании.

    По Гаджигабул-Кюрдамирской ОИК №58 зарегистрировано 44 343 избирателя. Для их удобного и свободного голосования организованы 49 избирательных участков, в восьми из них установлены веб-камеры. 

    За избирательным процессом по ОИК следили 652 наблюдателя.

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