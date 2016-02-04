Зейнал Нагдалиев: Установлено около 30 тысяч рабочих мест

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Есть работники, уволенные из структур, приостановивших свою деятельность. Они должны быть обеспечены работой".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента, заведующий отделом по работе с региональными органами управления и местного самоуправления Администрации президента Азербайджанской Республики Зейнал Нагдалиев.

Он напомнил, что это обязательство президент Ильхам Алиев возложил на исполнительные органы.

По словам З.Нагдалиева, установлено около 30 тысяч рабочих мест: "Этот вопрос будет регулироваться как центральными, так и местными исполнительными органами. Естественно, оклады будут в соответствии с правилами. Каждая семья должна быть обеспечена определенным заработком".