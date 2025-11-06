Заявление омбудсмена Азербайджана: Победа открыла путь к укреплению мира и безопасности в регионе

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление по случаю 5-й годовщины Дня Победы, в котором подчеркнула значение исторической победы азербайджанского народа и необходимость дальнейшего укрепления мира и справедливости в регионе.

Как сообщает Report, омбудсмен в своем заявлении напомнила, что 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении, продолжая оккупационную политику, подвергли интенсивным артиллерийским обстрелам жилые районы Азербайджана, что привело к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям.

"Этими действиями Армения нарушила основные принципы международного права - уважение суверенитета и территориальной целостности государств, отказ от применения силы и мирное урегулирование споров", - отмечается в заявлении.

Алиева подчеркнула, что Азербайджан, реализуя право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, провел успешные контрнаступательные операции, в результате которых были освобождены оккупированные земли.

"Под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и при единстве народа доблестная армия Азербайджана за 44 дня освободила оккупированные территории, подарив народу радость великой Победы", - отметила омбудсмен.

В документе также отмечено, что в сентябре 2023 года были проведены локальные антитеррористические операции, направленные на ликвидацию угроз со стороны сепаратистских формирований и полное восстановление суверенитета страны.

Омбудсмен указала, что историческая победа Азербайджана открыла путь для укрепления мира, безопасности и защиты прав человека во всем регионе.

Алиева также подчеркнула, что подписание в августе текущего года в Вашингтоне при посредничестве президента США договоренности между Азербайджаном и Арменией создали основу для стабильного и безопасного будущего народов Южного Кавказа.

В заключение омбудсмен призвала международные организации, государства и национальные правозащитные институты к активному участию в восстановлении нарушенных прав человека и укреплении устойчивого мира в регионе.