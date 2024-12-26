Замминистра: Раненым в Казахстане была оказана высококвалифицированная медицинская помощь

В Казахстане раненым была оказана высококвалифицированная медицинская помощь.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов.
Он отметил, что семь пострадавших были доставлены в Баку: "Скоро будут доставлены еще семь пострадавших. Мы готовы к лечению и обследованию".
По словам замминистра, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, из них трое в настоящее время находятся в Актау: "В то же время состояние пострадавшего ребенка оценивается как средней тяжести".
Он сообщил, что некоторые из доставленных лиц также находятся в средне тяжелом состоянии.
По словам И.Гасымова, раненые будут доставлены из Казахстана в Баку при отсутствии риска эвакуации.