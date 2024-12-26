О нас

Замминистра: Раненым в Казахстане была оказана высококвалифицированная медицинская помощь

Замминистра: Раненым в Казахстане была оказана высококвалифицированная медицинская помощь В Казахстане раненым была оказана высококвалифицированная медицинская помощь.
Внутренняя политика
26 декабря 2024 г. 19:37
Замминистра: Раненым в Казахстане была оказана высококвалифицированная медицинская помощь

В Казахстане раненым была оказана высококвалифицированная медицинская помощь.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов.

Он отметил, что семь пострадавших были доставлены в Баку: "Скоро будут доставлены еще семь пострадавших. Мы готовы к лечению и обследованию".

По словам замминистра, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, из них трое в настоящее время находятся в Актау: "В то же время состояние пострадавшего ребенка оценивается как средней тяжести".

Он сообщил, что некоторые из доставленных лиц также находятся в средне тяжелом состоянии.

По словам И.Гасымова, раненые будут доставлены из Казахстана в Баку при отсутствии риска эвакуации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deputy Minister: Survivors of crashed AZAL aircraft received excellent medical care in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Yaralılara Qazaxıstanda yüksək peşəkar tibbi yardım göstərilib

Самое читаемое

Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
25 декабря 2024 г. 16:03
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
В Каспийском море произошло третье землетрясение за день
В Каспийском море произошло третье землетрясение за день
26 декабря 2024 г. 11:32
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
25 декабря 2024 г. 11:43
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
25 декабря 2024 г. 10:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi