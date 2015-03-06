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    ​Заменены двое руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса

    Вопрос обсудили на сегодняшнем заседании парламента

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Заменены двое руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, решение по этому поводу было принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Так, парламент внес изменения в решение "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

    Согласно изменениям, Ханлар Фатиев назначен руководителем азербайджано-австралийской межпарламентской рабочей группы, а Имамверди Исмаилов - руководителем азербайджано-колумбийской межпарламентской рабочей группы.

    Напомним, что до этого Ханлар Фатиев возглавлял азербайджано-колумбийскую межпарламентскую рабочую группу, а Имамверди Исмаилов - азербайджано-австралийскую межпарламентскую рабочую группу. 

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