Выборы в Милли Меджлис Азербайджана в этом году состоятся 1 ноября

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В этом году состоятся выборы в Милли Меджлис (ММ) Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно 2 пункту 84 статьи Конституции Азербайджанской Республики, выборы каждого созыва Милли Меджлиса проводятся каждые пять лет в первое воскресенье ноября.

Первое воскресенье ноября 2015 года приходится на 1-ое число месяца. Поэтому парламентские выборы состоятся 1 ноября.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессой секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК), после официального назначения дня выборов в Милли Меджлис состоится заседание ЦИК, на котором будет принято соответствующее решение.