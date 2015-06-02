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    Выборы в Милли Меджлис Азербайджана в этом году состоятся 1 ноября

    Состоится заседание ЦИК, на котором будет принято соответствующее решение

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В этом году состоятся выборы в Милли Меджлис (ММ) Азербайджана.

    Как сообщает Report, согласно 2 пункту 84 статьи Конституции Азербайджанской Республики, выборы каждого созыва Милли Меджлиса проводятся каждые пять лет в первое воскресенье ноября.

    Первое воскресенье ноября 2015 года приходится на 1-ое число месяца. Поэтому парламентские выборы состоятся 1 ноября.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессой секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК), после официального назначения дня выборов в Милли Меджлис состоится заседание ЦИК, на котором будет принято соответствующее решение. 

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