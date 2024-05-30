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Вугар Сулейманов: В Азербайджане будут обучать передовой практике разминирования

Вугар Сулейманов: В Азербайджане будут обучать передовой практике разминирования В Азербайджане будет открыт учебный центр для изучения передовой практики разминирования.
Внутренняя политика
30 мая 2024 г. 19:27
Вугар Сулейманов: В Азербайджане будут обучать передовой практике разминирования

В Азербайджане будет открыт учебный центр для изучения передовой практики разминирования.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

По его словам, выбор темы "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" для конференции в Зангилане был не случаен.

"В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия COP. Мы наглядно видим последствия мин для окружающей среды. Хотим донести до мирового сообщества эти реалии", - сказал он.

Сулейманов сообщил, что в ходе конференции Программа развития ООН (ПРООН) и ANAMA подписали декларацию о намерениях.

"На основе этого соглашения в Азербайджане будет открыт учебный центр для изучения передовой практики [в области разминирования]. Это будет центр национального, регионального и международного уровня. Реализация проекта займет некоторое время. Главное, что первые шаги уже сделаны и процесс начат", - сказал он.

Председатель ANAMA также сказал, что в рамках мероприятия в Зангилане были представлены машины разминирования местного производства.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Süleymanov: Azərbaycanda minatəmizləmə üzrə qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi üçün treninq mərkəzi açılacaq

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