В Азербайджане иностранцы и лица без гражданства в местах лишения свободы получат доступ к услугам ОМС

В Азербайджане услуги обязательного медицинского страхования будут предоставляться также иностранцам и лицам без гражданства, находящимся в местах лишения свободы.

Как сообщает Report, в этой связи президент Ильхам Алиев утвердил Закон о внесении изменений в закон "О медицинском страховании".

Поправками расширен круг страхователей и застрахованных лиц по обязательному медицинскому страхованию.

Согласно пункту 15-2.1 закона, застрахованными лицами считаются граждане Азербайджана, лица, получившие статус беженца в стране и взятые под опеку представительством Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане, а также иностранцы и лица без гражданства, которые задержаны или отбывают наказание в виде лишения свободы на определенный срок и либо пожизненно (за исключением отбывающих наказание в учреждениях открытого типа).