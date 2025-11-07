Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    В Азербайджане иностранцы и лица без гражданства в местах лишения свободы получат доступ к услугам ОМС

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 16:21
    В Азербайджане иностранцы и лица без гражданства в местах лишения свободы получат доступ к услугам ОМС

    В Азербайджане услуги обязательного медицинского страхования будут предоставляться также иностранцам и лицам без гражданства, находящимся в местах лишения свободы.

    Как сообщает Report, в этой связи президент Ильхам Алиев утвердил Закон о внесении изменений в закон "О медицинском страховании".

    Поправками расширен круг страхователей и застрахованных лиц по обязательному медицинскому страхованию.

    Согласно пункту 15-2.1 закона, застрахованными лицами считаются граждане Азербайджана, лица, получившие статус беженца в стране и взятые под опеку представительством Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане, а также иностранцы и лица без гражданства, которые задержаны или отбывают наказание в виде лишения свободы на определенный срок и либо пожизненно (за исключением отбывающих наказание в учреждениях открытого типа).

    ОМС иностранцы медицинское страхование закон
    Həbs olunmuş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə də icbari tibbi sığorta xidmətləri göstəriləcək
    Azerbaijan's compulsory health insurance to cover detained foreigners

    Последние новости

    17:04

    Азербайджанский тиктокер арестован на 60 суток

    Происшествия
    17:03

    Объявлена программа визита Эрдогана в Азербайджан

    Внешняя политика
    16:58

    ЦБА выбрал страховщика

    Финансы
    16:54

    В Калифорнийском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    16:52

    Хикмет Гаджиев обсудил с делегацией НАТО мирный процесс на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    16:50

    МИД Казахстана: Присоединение к Авраамским соглашениям соответствует интересам страны

    В регионе
    16:50

    На освобожденных территориях проектируется более 3 тыс. км дорог

    Внутренняя политика
    16:49

    Госкомитет: Завершается проектирование 20 населенных пунктов в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Внутренняя политика
    16:45

    В Дагестане при крушении вертолета погибли четыре человека

    В регионе
    Лента новостей