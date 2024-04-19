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Возвращение четырех сел Газаха - очередной подарок президента Ильхама Алиева народу

Возвращение четырех сел Газаха - очередной подарок президента Ильхама Алиева народу
Внутренняя политика
19 апреля 2024 г. 18:40
Возвращение четырех сел Газаха - очередной подарок президента Ильхама Алиева народу

Возвращение Азербайджану четырех сел Газахского района - очередной подарок президента Ильхама Алиева народу.

Об этом Report заявил председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, депутат парламента от Газахского района Самед Сеидов.

Он сказал, что под руководством главы государства Азербайджан завоевал большой авторитет в регионе и в мире.

"Каждая из целей, поставленных Азербайджаном, будет реализована. Как говорил в свое время великий лидер Гейдар Алиев, "Азербайджан взойдет над миром как солнце". Мы являемся живыми свидетелями растущего влияния и мощи нашей страны в мире", сказал Сеидов.

Депутат заявил, что никто не может противостоять реальности, созданной Верховным главнокомандующим, президентом Ильхамом Алиевым и азербайджанской армией.

"За исторической победой Азербайджана в Отечественной войне последовало полное восстановление суверенитета нашей страны в сентябре 2023 года. Договоренность о досрочном выводе российских миротворцев с освобожденных территорий стала еще одним успехом политики президента Азербайджана", - подчеркнул председатель комитета.

С.Сеидов отметил, что процесс делимитации был продолжен по настоянию Азербайджана и дал свои результаты: "Мы считаем, что возвращение других наших сел будет обеспечено в короткие сроки, и население вернется в эти села".

19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана. Была достигнута договоренность о возвращении Азербайджану четырех сел Газахского района.

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