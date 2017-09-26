Вновь вынесен на обсуждение законопроект в связи с изменением правил исполнения Азербайджаном решения межгосударственного органа

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Милли Меджлис Азербайджана вновь выносит на обсуждение законопроект в связи с изменением правил исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, членом которого является Азербайджан.

Как сообщает Report, в связи с этим в план законодательных работ осенней сессии парламента было включено обсуждение законопроекта Конституции "О решении вопроса возможности исполнения Азербайджаном решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека". В случае принятия закона, он будет в статусе Конституционного закона.

Отметим, что Азербайджан является членом нескольких межгосударственных органов по защите прав и свобод человека. Это Европейский суд по правам человека, Совет Европы, ООН и другие структуры.