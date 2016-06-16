Вице-спикер ММ: В Азербайджане обеспечиваются права и свободы человека

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Государственная независимость Азербайджана вечна и необратима. После обретения независимости в нашей стране обеспечиваются права и свободы человека. Мы преодолели трудности в этом направлении. Азербайджан уже в числе развитых стран".

Как сообщает Report, об этом на прошедших в Милли Меджлисе слушаниях по случаю "Дня прав человека в Азербайджанской Республике - 18 Июня" заявила вице-спикер ММ Бахар Мурадова.

По ее словам, в Азербайджане существует законодательная база, связанная с правами и свободами человека: "Азербайджан обладает собственным опытом в данной области. Создание института омбудсмена является важным шагом. Эльмира Сулейманова возглавляет Аппарат омбудсмена с 2001 года. Ею принято ряд важных шагов в данном направлении. Естественно, обеспечение прав человека зависит от законодательной базы. В Азербайджане в данном направлении обеспечены все вопросы. Суд также отвечает интересам государства в обеспечении этих прав".