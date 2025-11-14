Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Вернувшимся в Шушакенд жителям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 13:34
    Вернувшимся в Шушакенд жителям вручены ключи от домов

    Вернувшимся в село Шушакенд Ходжалинского района жителям вручены ключи от домов.

    Как передает корреспондент Report из Ходжалы, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    На данном этапе в село вернулись 19 семей (55 человек).

    Таким образом, в селе Шушакенд в целом будет проживать 61 семья в составе 230 человек.

    Лента новостей