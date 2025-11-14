Вернувшимся в Шушакенд жителям вручены ключи от домов

Вернувшимся в село Шушакенд Ходжалинского района жителям вручены ключи от домов.

Как передает корреспондент Report из Ходжалы, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На данном этапе в село вернулись 19 семей (55 человек).

Таким образом, в селе Шушакенд в целом будет проживать 61 семья в составе 230 человек.