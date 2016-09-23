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    В связи с референдумом полиция в Азербайджане с завтрашнего дня будет работать в усиленном режиме

    Рамиль Усубов подписал приказ

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В связи с референдумом полиция в Азербайджане с завтрашнего дня, 24 сентября, будет работать в усиленном режиме.

    Как сообщает Report, министр внутренних дел Рамиль Усубов подписал приказ в связи с этим. 

    Согласно приказу, полиция страны будет работать в усиленном режиме с 24 по 29 сентября. 

    Отметим, что на 26 сентября назначено всенародное голосование (референдум) в связи с изменениями к Конституции Азербайджанской Республики. 

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