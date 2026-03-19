Переселившимся в Ханабад 19 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО
Внутренняя политика
- 19 марта, 2026
- 13:19
Переселившимся в село Ханабад Ходжалинского района 19 семьям вручены ключи от квартир.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, на данном этапе в село вернулись 89 человек.
В селе Ханабад созданы все условия для комфортного проживания возвращающихся семей.
В село Ханабад Ходжалинского района прибыла очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, на данном этапе в село вернулись 19 семей (89 человек).
Общее число вернувшихся в Ханабад семей составляет 78 (346 человек).
