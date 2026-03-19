Переселившимся в Ханабад 19 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

В селе Ханабад созданы все условия для комфортного проживания возвращающихся семей.

12:49

В село Ханабад Ходжалинского района прибыла очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, на данном этапе в село вернулись 19 семей (89 человек).

Общее число вернувшихся в Ханабад семей составляет 78 (346 человек).