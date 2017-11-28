В Сабирабаде открылся Музей флага

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ 28 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея флага в Сабирабадском районе.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие музея.

Было сообщено, что строительство Музея флага в Сабирабаде началось в феврале 2017 года и завершилось в сентябре. Здание музея состоит из двух выставочных залов и различных подсобных помещений. В выставочных залах созданы 6 разделов. Здесь представлены карта и флаги Азербайджана периода ханств, одежда средневековых воинов, гербы азербайджанских городов XIX века, древние металлические монеты, бумажные деньги, конституции, гербы, флаги, почтовые марки, ордена и медали Азербайджанской Демократической Республики, Азербайджана в советский период и период независимости.

Было доведено до внимания, что территория площади, на которой размещен Музей флага, в последнее время расширена и доведена до двух гектаров. Благоустроена территория вокруг постамента, на котором установлен флагшток государственного флага высотой 97 метров, проведено озеленение, создана новая осветительная система, установлены аттракционы для детей. Реконструированы два фонтана на площади.