    Внутренняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 14:20
    В парламенте Турции почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    В конференц-зале департамента по связям с общественностью Великого национального собрания Турции (TBMM) сегодня прошла памятная церемония, посвященная жертвам Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие прошло при поддержке посольства Азербайджана в Турции, под патронажем TBMM и по инициативе Фонда турецко-азербайджанской дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV).

    На церемонии был продемонстрирован короткометражный фильм "Ходжалинская резня".

    Руководитель TADİV, профессор Айгюн Аттар в своем выступлении отметила, одна из главных целей сохранения памяти об этих событиях - извлечение уроков из прошлого во имя предотвращения подобных трагедий в будущем.

    Коснувшись причин совершения Ходжалинского геноцида, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов заявил, что жертвы были убиты за то, что они были тюрками-мусульманами: "Мы обязаны хранить память об этой истории и не допустить, чтобы будущие поколения столкнулись с подобными трагедиями".

    Руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, в свою очередь, коснувшись мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, отметил необходимость конструктивного подхода со стороны Армении для достижения долгосрочного мира на Кавказе: "Этот мир невозможен без Турции. Поскольку Турция откроет границы с Арменией только после подписания мирного договора между двумя странами".

    Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева сообщила, что Ходжалинский геноцид признан 17 странами, Организацией исламского сотрудничества и Организацией тюркских государств.

    В ходе мероприятия также была презентована книга "Где вы, 13-е" (Hardasınız 13-lər), изданная на азербайджанском и турецком языках. Автором произведения является писатель-журналист Сария Муслимгызы – автор 27 книг о карабахских событиях, потерявшая 51 близкого родственника во время Ходжалинского геноцида.

    Выступавшие отметили необходимость привлечения к ответственности всех причастных к чудовищному преступлению в Ходжалы для предотвращения повторения геноцида, совершенного вооруженными силами Армении на территории Азербайджана.

    После завершения официальной части участники осмотрели выставку, посвященную Ходжалинскому геноциду.

    Фото
    Xocalı soyqırımı Türkiyə parlamentində anılıb
    Фото
    Khojaly genocide commemorated in Turkish Parliament

