В парламенте Турции почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В конференц-зале департамента по связям с общественностью Великого национального собрания Турции (TBMM) сегодня прошла памятная церемония, посвященная жертвам Ходжалинского геноцида.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие прошло при поддержке посольства Азербайджана в Турции, под патронажем TBMM и по инициативе Фонда турецко-азербайджанской дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV).

На церемонии был продемонстрирован короткометражный фильм "Ходжалинская резня".

Руководитель TADİV, профессор Айгюн Аттар в своем выступлении отметила, одна из главных целей сохранения памяти об этих событиях - извлечение уроков из прошлого во имя предотвращения подобных трагедий в будущем.

Коснувшись причин совершения Ходжалинского геноцида, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов заявил, что жертвы были убиты за то, что они были тюрками-мусульманами: "Мы обязаны хранить память об этой истории и не допустить, чтобы будущие поколения столкнулись с подобными трагедиями".

Руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, в свою очередь, коснувшись мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, отметил необходимость конструктивного подхода со стороны Армении для достижения долгосрочного мира на Кавказе: "Этот мир невозможен без Турции. Поскольку Турция откроет границы с Арменией только после подписания мирного договора между двумя странами".

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева сообщила, что Ходжалинский геноцид признан 17 странами, Организацией исламского сотрудничества и Организацией тюркских государств.

В ходе мероприятия также была презентована книга "Где вы, 13-е" (Hardasınız 13-lər), изданная на азербайджанском и турецком языках. Автором произведения является писатель-журналист Сария Муслимгызы – автор 27 книг о карабахских событиях, потерявшая 51 близкого родственника во время Ходжалинского геноцида.

Выступавшие отметили необходимость привлечения к ответственности всех причастных к чудовищному преступлению в Ходжалы для предотвращения повторения геноцида, совершенного вооруженными силами Армении на территории Азербайджана.

После завершения официальной части участники осмотрели выставку, посвященную Ходжалинскому геноциду.