​В парламенте создана Рабочая группа, связанная с муниципалитетами

Баку. 9 февраля.REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе создана Рабочая группа, которая займется устранением на законодательном уровне проблем, с которыми столкнулись муниципалитеты.

Как сообщает Report, об этом, выступая в парламенте с ежегодным докладом на тему "Об осуществлении административного контроля за деятельностью муниципалитетов (по 2015 году)", сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Ариф Рагимзаде.

По его словам, в Рабочую группу включены члены парламентского комитета по региональным вопросам, завотделом Аппарата ММ Лятиф Гусейнов, председатели нескольких муниципалитетов. Возглавит Рабочую группу депутат Рустам Халилов.

Председатель комитета отметил, что Рабочая группа займется решением проблем муниципалитетов на законодательном уровне, будет выступать с предложениями, связанными с дополнениями и изменениями в действующее законодательство.