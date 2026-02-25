В Пакистане отметили 34-ую годовщину Ходжалинского геноцида

Посольство Азербайджана в Исламабаде совместно с одним из ведущих вузов Пакистана - Университетом Бахрия - организовало семинар и фотовыставку по случаю 34-ой годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в посольстве, в мероприятии приняли участие дипломаты, руководители различных мозговых центров и университетов Пакистана, ученые, представители общественности и СМИ.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, декан факультета гуманитарных и социальных наук Университета Бахрия профессор Фаррух Шахзад, директор этого факультета профессор Адам Сауд и сотрудник по связям с общественностью одного из самых влиятельных аналитических центров Пакистана - Института мусульманских исследований (MUSLIM Institute) - Асиф Танвер Аван.

Выступившие представили подробную информацию о Ходжалинском геноциде, учиненном армянами с особой жестокостью в городе Ходжалы 26 февраля 1992 года, отметив, что это является преступлением не только против Азербайджана, но и против человечности.

Также было отмечено, что из-за агрессивной политики Еревана Пакистан на протяжении многих лет не признавал Армению как государство и поддерживал Азербайджан на всех региональных и международных площадках.