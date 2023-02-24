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В Международном центре мугама прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Международном центре мугама прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Внутренняя политика
24 февраля 2023 г. 18:04
В Международном центре мугама прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Международном центре мугама прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и представители дипкорпуса.

В рамках мероприятия министр и гости ознакомились с выставкой, посвященной Ходжалинскому геноциду.

Дж.Байрамов проинформировал участников мероприятия о Ходжалинском геноциде.

Он напомнил, что в результате учиненного армянами геноцида погибли 613 человек, включая 106 женщин, 63-х детей и 70 стариков: "1 275 мирных жителей были взяты в заложники, о судьбе 150 человек до сих пор ничего не известно. 475 человек стали инвалидами, 8 семей полностью истреблены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей – одного из них. Международные организации пока не дали правовую оценку трагедии и не предприняли никаких шагов для наказания виновных".

На мероприятии память жертв Ходжалинского геноцида была почтена минутой молчания.

В завершение мероприятия Азербайджанский государственный театр пантомимы представил спектакль Xocalı bu olub.

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Версия на английском языке ФотоInternational Mugham Center hosts event on 31st anniversary of Khojaly Genocide
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Muğam Mərkəzində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilib

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