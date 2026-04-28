В город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Ханоба выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается реализация программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, очередной этап переселения охватил город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Ханоба.

На данном этапе в город Ходжавенд направлены 39 семей (176 человек), в поселок Гырмызы Базар - 16 семей (63 человека), в село Ханоба - 13 семей (60 человек).

Отмечается, что переселяемые семьи ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Жители, вернувшиеся в родные края, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу.

Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и почтили память шехидов, отдавших жизнь на этом пути.