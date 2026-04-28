    В город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Ханоба выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    28 апреля, 2026
    06:51
    В город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Ханоба выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается реализация программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.

    Как сообщает Report, очередной этап переселения охватил город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Ханоба.

    На данном этапе в город Ходжавенд направлены 39 семей (176 человек), в поселок Гырмызы Базар - 16 семей (63 человека), в село Ханоба - 13 семей (60 человек).

    Отмечается, что переселяемые семьи ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Жители, вернувшиеся в родные края, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу.

    Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и почтили память шехидов, отдавших жизнь на этом пути.

    Великое возвращение Вынужденные переселенцы Город Ходжавенд Гырмызы базар Село Ханоба
    Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Xanoba kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb

