В Барде простились с шехидом I Карабахской войны Дадашем Дадашовым
Внутренняя политика
- 20 февраля, 2026
- 16:02
В Бардинском районе состоялась церемония прощания с шехидом Дадашем Дадашовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Как сообщает карабахское бюро Report, на церемонии прощания присутствовали родственники шехида, официальные лица и представители общественности.
Дадаш Шариф оглу Дадашов родился 15 февраля 1972 года в селе Имарет-Гарвенд Агдеринского района. 11 февраля 1994 года он пропал без вести в направлении села Яншаг Кяльбаджарского района.
Д. Дадашов будет похоронен на кладбище села Моллаисалар Бардинского района.
