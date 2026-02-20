В Барде простились с шехидом I Карабахской войны Дадашем Дадашовым

В Бардинском районе состоялась церемония прощания с шехидом Дадашем Дадашовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает карабахское бюро Report, на церемонии прощания присутствовали родственники шехида, официальные лица и представители общественности.

Дадаш Шариф оглу Дадашов родился 15 февраля 1972 года в селе Имарет-Гарвенд Агдеринского района. 11 февраля 1994 года он пропал без вести в направлении села Яншаг Кяльбаджарского района.

Д. Дадашов будет похоронен на кладбище села Моллаисалар Бардинского района.