В Баку состоялось мероприятие, посвященное минной угрозе на освобожденных территориях

В Баку при партнерстве Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Фонда молодежи, по инициативе Молодежной организации "Великое возвращение" состоялся форум на тему "Безопасное будущее во имя Великого возвращения".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано с целью привлечения внимания к минной угрозе в Азербайджане, а также усиления просветительской работы среди молодежи в данной сфере.

На мероприятии выступили заместитель исполнительного директора Молодежного фонда Джейхун Гусейнов, начальник штаба ANAMA Рауф Гусейнов, депутат Гая Мамедов и председатель Общественного объединения "Великое возвращение" Айхан Аллахвердиев.

Во второй части форума была организована панельная дискуссия. В дискуссии приняли участие начальник отдела контроля качества ANAMA Эльнур Гасымов, директор отдела работы с молодежными организациями Молодежного фонда Наиль Шукюров, член Общественного совета при ANAMA Роза Сафиханли и сотрудник отдела просвещения и работы с пострадавшими ANAMA Гасанали Алиев, пострадавший в результате подрыва на мине.

Участники обменялись мнениями о деятельности по формированию безопасной среды в постконфликтный период, о последствиях минной угрозы, проектах по повышению осведомленности. Подчеркнуто, что молодежь и волонтеры являются основной движущей силой в борьбе с минной угрозой.