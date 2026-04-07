    • 07 апреля, 2026
    • 17:23
    В Баку состоялось мероприятие, посвященное минной угрозе на освобожденных территориях

    В Баку при партнерстве Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Фонда молодежи, по инициативе Молодежной организации "Великое возвращение" состоялся форум на тему "Безопасное будущее во имя Великого возвращения".

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано с целью привлечения внимания к минной угрозе в Азербайджане, а также усиления просветительской работы среди молодежи в данной сфере.

    На мероприятии выступили заместитель исполнительного директора Молодежного фонда Джейхун Гусейнов, начальник штаба ANAMA Рауф Гусейнов, депутат Гая Мамедов и председатель Общественного объединения "Великое возвращение" Айхан Аллахвердиев.

    Во второй части форума была организована панельная дискуссия. В дискуссии приняли участие начальник отдела контроля качества ANAMA Эльнур Гасымов, директор отдела работы с молодежными организациями Молодежного фонда Наиль Шукюров, член Общественного совета при ANAMA Роза Сафиханли и сотрудник отдела просвещения и работы с пострадавшими ANAMA Гасанали Алиев, пострадавший в результате подрыва на мине.

    Участники обменялись мнениями о деятельности по формированию безопасной среды в постконфликтный период, о последствиях минной угрозы, проектах по повышению осведомленности. Подчеркнуто, что молодежь и волонтеры являются основной движущей силой в борьбе с минной угрозой.

    В Баку состоялось мероприятие, посвященное минной угрозе на освобожденных территориях
    Минная угроза Разминирование территорий Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Великое возвращение Молодежные организации
    Azad edilmiş ərazilərdə mina təhlükəsinə həsr olunan tədbir keçirilib
    Baku event highlights mine awareness and youth role in post-war recovery

