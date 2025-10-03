В Баку состоится трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана

13–14 октября в Баку пройдет трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.

Как сообщили в Кабинете министров в ответ на запрос Report, азербайджанскую делегацию возглавит заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, российскую - заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, иранскую - министр дорог и городского развития Фарзане Садиги.

На встрече будут обсуждаться вопросы транспорта и логистики, энергетики и таможенного сотрудничества.