    В Баку состоится трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана

    Внутренняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 16:22
    13–14 октября в Баку пройдет трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.

    Как сообщили в Кабинете министров в ответ на запрос Report, азербайджанскую делегацию возглавит заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, российскую - заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, иранскую - министр дорог и городского развития Фарзане Садиги.

    На встрече будут обсуждаться вопросы транспорта и логистики, энергетики и таможенного сотрудничества.

    Шахин Мустафаев Алексей Оверчук Фарзане Садиги трехсторонняя встреча
    Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökumət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək

