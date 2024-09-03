В Баку прошел Диалог высокого уровня по климатической прозрачности

В Баку, по инициативе Азербайджана в качестве председателя COP29, прошел "Диалог высокого уровня по климатической прозрачности".

В Баку, по инициативе Азербайджана в качестве председателя COP29, прошел "Диалог высокого уровня по климатической прозрачности".

Как сообщает Report, целью мероприятия было укрепление глобального сотрудничества в области климатической прозрачности, формирование доверия между странами-участницами Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), содействие подготовке Двухгодичных докладов о прозрачности (Biennial Transparency Report/BTR), а также поддержка стран в этом направлении.

Открывая диалог, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев подчеркнул важность глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата. Он отметил, что BTR, которые будут представлены впервые в этом году, сыграют ключевую роль в объективной оценке усилий, направленных на борьбу с изменением климата. Эти отчеты будут способствовать выполнению странами своих обязательств в рамках Парижского соглашения и внесут значительный вклад в глобальные усилия по усилению деятельности по борьбе с изменением климата.

Во время мероприятия была представлена "Бакинская глобальная платформа климатической прозрачности" (Baku Global Climate Transparency Platform/BTP), которая станет важным наследием председательства Азербайджана в COP29 в области климатической прозрачности.

Главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев подчеркнул, что основная цель этой платформы - укрепление глобального сотрудничества в области климатической прозрачности, создание атмосферы доверия между странами и поддержка развивающихся стран в подготовке BTR.

Платформа также будет способствовать обеспечению всеобщего участия и поддержке применения Расширенной рамочной программы прозрачности (Enhanced Transparency Framework/ETF) в рамках Парижского соглашения.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители из более чем 120 стран и международных организаций.