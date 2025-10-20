В Баку пройдет международный симпозиум, посвященный современным моделям религиозного образования

В Баку 22–23 октября пройдет международный симпозиум на тему "Современные модели религиозного образования: в контексте духовных ценностей и глобальных вызовов".

Как сообщает Report, организаторами симпозиума выступают Государственный комитет по работе с религиозными организациями, действующие при нем Азербайджанский институт теологии и Фонд пропаганды духовных ценностей.

Целью мероприятия является анализ текущей ситуации в сфере религиозного образования в Азербайджане и мире, обсуждение предложений по решению возникших проблем и создание площадки для обмена информацией и опытом.

В международном мероприятии, помимо представителей госорганов, религиозных конфессий, местных вузов и научно-исследовательских учреждений, ожидается также участие около 40 иностранных гостей, среди которых руководители престижных университетов, ученые и эксперты из Турции, Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Индонезии, Малайзии, Грузии, Албании, США, России, Швейцарии, ОАЭ, Египта и Ирака.