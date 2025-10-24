Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    В Баку проходит международная конференция "SOCGOV 2025: ИИ для человека и трансформации"

    Внутренняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 10:23
    В Баку проходит международная конференция SOCGOV 2025: ИИ для человека и трансформации

    В Баку стартовала международная конференция "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации".

    Как сообщает Report, мероприятие, впервые организованное в Азербайджане, объединяет местных и зарубежных экспертов для обсуждения будущего социальных услуг, применения инновационных подходов и инструментов ИИ.

    На конференции поднимаются темы устойчивости и инноваций в социальной защите граждан, цифрового государства, социальной инклюзии, а также будущего рынка труда и развития цифрового предпринимательства.

    В работе SOCGOV 2025 принимают участие более 350 представителей из 20 стран мира.

