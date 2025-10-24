В Баку проходит международная конференция "SOCGOV 2025: ИИ для человека и трансформации"
Внутренняя политика
- 24 октября, 2025
- 10:23
В Баку стартовала международная конференция "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации".
Как сообщает Report, мероприятие, впервые организованное в Азербайджане, объединяет местных и зарубежных экспертов для обсуждения будущего социальных услуг, применения инновационных подходов и инструментов ИИ.
На конференции поднимаются темы устойчивости и инноваций в социальной защите граждан, цифрового государства, социальной инклюзии, а также будущего рынка труда и развития цифрового предпринимательства.
В работе SOCGOV 2025 принимают участие более 350 представителей из 20 стран мира.
