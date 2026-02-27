Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Баку проходит международная конференция к 100-летию Первого тюркологического съезда

    Внутренняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 12:00
    В Баку проходит международная конференция к 100-летию Первого тюркологического съезда

    В Баку проходит международная научная конференция на тему "Учредители и уроки Первого тюркологического съезда: история и современность".

    Как сообщает Report, мероприятие приурочено к 100-летию съезда, состоявшегося в столице Азербайджана в 1926 году.

    Конференция организована в Большом актовом зале Национальной академии наук Азербайджана на улице Истиглалият - там же, где с 26 февраля по 6 марта 1926 года проходил Первый тюркологический съезд. Проведение форума в Баку рассматривается как важный шаг для расширения сотрудничества между тюркскими народами, имеющими общие исторические корни и духовные ценности.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 октября 2025 года подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея съезда. В документе отмечается, что в начале XX века Баку был одним из ведущих мировых центров тюркологии.

    В конференции принимают участие представители Турции, Северного Кипра, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.

