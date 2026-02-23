Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Баку проходит фотовыставка "Ходжалы: Голоса безмолвных в объективе Резы Дегати"

    Внутренняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 13:17
    В Баку проходит фотовыставка Ходжалы: Голоса безмолвных в объективе Резы Дегати

    В Баку при организации Президентской библиотеки открылась фотовыставка "Ходжалы: Голоса безмолвных в объективе Резы Дегати", посвященная 34-й годовщине Ходжалинской трагедии.

    Как сообщает Report, в экспозиции представлены фотографии, сделанные сразу после ходжалинского геноцида всемирно известным фотожурналистом Резой Дегати.

    Директор Президентской библиотеки Афет Аббасова отметила, что выставка призвана вновь, через язык фотографии, показать весь ужас Ходжалинской трагедии. "Мы обязаны ежедневно рассказывать молодежи о тех событиях, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась", - подчеркнула она.

    В свою очередь Реза Дегати заявил, что трагедия Ходжалы никогда не будет забыта.

    "34 года назад я стал свидетелем этой трагедии. Судьбы семей, детей, все, что им пришлось пережить, я не могу забыть до сих пор. Их голоса и сегодня звучат в моей памяти тяжелым эхом прошлого. На протяжении многих лет я стремлюсь донести эту правду до мирового сообщества. Несмотря на давление, я продолжаю рассказывать об этих событиях и организую выставки в Малайзии, Франции и США", - отметил он.

    Фотовыставка будет открыта для посетителей до 28 февраля ежедневно с 10:00 до 17:00. Вход свободный.

    Фото
