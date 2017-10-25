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    В Баку проходит 8-я встреча сети правоохранительных органов

    Кямран Алиев: В Азербайджане в области борьбы с коррупцией есть сильная воля© Report/ Firi Salim

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Баку проходит 8-я встреча сети правоохранительных органов.

    Как сообщает Report, организаторами встречи на тему "Расследование и уголовное преследование коррупционных преступлений: конфискация приобретенных преступным путем доходов, восстановление имущества и независимость прокуроров" являются Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана, Международная организация экономического сотрудничества и развития (OECD).

    Начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев отметил, что в Азербайджане в области борьбы с коррупцией есть сильная воля.

    Он напомнил, что Азербайджан примкнул к ряду международных конвенций в сфере борьбы с коррупцией.

    По словам К. Алиева, экспертами антикоррупционной сети OECD было изучено антикоррупционное законодательство Азербайджана и его применение, даны рекомендации. Азербайджан успешно прошел три этапа оценки со стороны антикоррупционной сети OECD, в настоящее время идет четвертая оценка. По его словам, ведутся определенные работы по выполнению данных правительству Азербайджана рекомендаций.

    Также выступил секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Кямал Джафаров. Он рассказал о проделанных в стране работах в области борьбы с коррупцией.

    Выступления на мероприятии продолжаются.

    Отметим, что мероприятие завершится 27 октября.

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