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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Баку проходит 8-я встреча сети правоохранительных органов.

Как сообщает Report, организаторами встречи на тему "Расследование и уголовное преследование коррупционных преступлений: конфискация приобретенных преступным путем доходов, восстановление имущества и независимость прокуроров" являются Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана, Международная организация экономического сотрудничества и развития (OECD).

Начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев отметил, что в Азербайджане в области борьбы с коррупцией есть сильная воля.

Он напомнил, что Азербайджан примкнул к ряду международных конвенций в сфере борьбы с коррупцией.

По словам К. Алиева, экспертами антикоррупционной сети OECD было изучено антикоррупционное законодательство Азербайджана и его применение, даны рекомендации. Азербайджан успешно прошел три этапа оценки со стороны антикоррупционной сети OECD, в настоящее время идет четвертая оценка. По его словам, ведутся определенные работы по выполнению данных правительству Азербайджана рекомендаций.

Также выступил секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Кямал Джафаров. Он рассказал о проделанных в стране работах в области борьбы с коррупцией.

Выступления на мероприятии продолжаются.

Отметим, что мероприятие завершится 27 октября.