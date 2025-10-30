В Бакинском суде показана видеозапись, снятая после товузских боев

В Бакинском военном суде 30 октября продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу, в котором обвиняются граждане Республики Армения.

Как сообщает Report, на судебном заседании были зачитаны документы.

Также на основании обращения обвиняемого Давида Ишханяна была исследована видеозапись, снятая после товузских событий 2020 года (товузские бои – ред.). Видео опубликовано на платформе YouTube 28 августа 2020 года.

Напомним, что адвокат обвиняемого Д. Ишханяна ходатайствовал об исследовании этой видеозаписи на судебном заседании, состоявшемся 24 октября.

На указанных кадрах премьер-министр Армении Никол Пашинян награждает армянских военнослужащих в Сардарабаде. Выступая на мероприятии, в котором также принял участие Араик Арутюнян, Никол Пашинян заявил, что все награжденные были активными участниками июльских боев.

Прокурор Вусал Абдуллаев задал вопросы обвиняемому Араику Арутюняну.

Обвиняемый заявил, что представители так называемой Нагорно-Карабахской Республики всегда приглашались на подобные мероприятия, проводимые в Республике Армения, а на встрече были обсуждены вопросы безопасности Армении, состояние боеготовности армии и возможные сценарии войны.