В Азербайджане запрещено заключение договора о гранте с иностранными донорами, не получившими право предоставлять грант

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Правила получения права на предоставления гранта иностранными донорами на территории Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, эти правила регулирует получение права на предоставление гранта на территории Азербайджана международными организациями и их представительствами, иностранными правительствами и их представительствами, финансово-кредитными организациями, международными организациями благотворительности, гуманитарного развития, иностранными общественными организациями, функционирующими в сферах образования, науки, здравоохранения, искусства и развития спорта, в том числе филиалами и представительствами фондов, ассоциаций, федераций и комитетов, а также иностранных юридических лиц, прошедших государственную регистрацию в Азербайджане.

Это требования в связи с получением права иностранными донорами распространяются также на заключение договоров по субгрантам и дополнительных договоров по грантам, а также на любые изменения в них.

Заключение договора с иностранными донорами, не получившими права на предоставление гранта, не допускается.

Требования этих правил не распространяются на случаи заключения или утверждение соглашений на получение гранта от имени Азербайджана или азербайджанского правительства.

Право на предоставление гранта иностранными донорами на территории Азербайджана должно получаться по каждому договору (решению) по гранту.

Министерство рассматривает заявления о получении права на предоставление гранта иностранными донорами в течение 15 дней со дня представления данного заявления.

В заключении министерства о финансово-экономической целесообразности гранта следует обосновать признание или непризнание его целесообразности.

Иностранные доноры, получившие заключение министерства о признании гранта целесообразным в финансово-экономическом плане, считаются получившими право на предоставление гранта.