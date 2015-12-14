​В Азербайджане за неуважительное отношение к суду предусмотрен штраф до 150 манатов

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане лица, проявившие неуважение к суду, будут оштрафованы. Сумма штрафа составит около 150 манатов.

Как сообщает Report, данный вопрос отразился в новом Кодексе об административных правонарушениях.

Согласно проекту, за неподчинение свидетелей, пострадавших, ответчиков или же участвующих по делу других лиц распоряжению председательствующих на судебном заседании физических лиц, предусматривается штраф от 50 до 150 манатов.

В настоящее время указанные лица штрафуются в размере от 15 до 30 манатов.

Отметим, что новый Кодекс об административных правонарушениях пока существует в виде проекта. В случае его принятия, кодекс вступит в силу 1 мая 2016 года.