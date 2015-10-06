В Азербайджане ужесточены правила учреждения религиозных СМИ

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Для учреждения религиозного издания в Азербайджане нужно будет получить заключение соответствующего органа исполнительной власти. Как сообщает Report, на заседании Милли Меджлиса 6 октября в связи с этим внесены дополнения к закону "О средствах массовой информации".

Согласно дополнению в статью 14 Закона - об учреждении средств массовой информации, впредь к документам об учреждении религиозного издания нужно будет также приложить заключение соответствующего органа исполнительной власти.

Изменения к закону приняты путем голосования.