В Азербайджане увеличены штрафы за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличивается сумма штрафов за вождение транспортным средством в состоянии опьянения от воздействия алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или других сильнодействующих препаратов.

Как сообщает Report, ужесточение наказания предусмотрено в новом кодексе по административным правонарушениям (КАП).

Согласно информации, после принятия КАП вождение автомобиля в состоянии опьянения от воздействия алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или других сильнодействующих препаратов, лицом, обладающим правом вождения транспортного средства, будет наказываться штрафом до 400 манатов или ограничением права вождения от шести месяцев до одного года.

Отметим, что в настоящее время сумма штрафа составляет 300 манатов.