​В Азербайджане утверждена форма заявления для лиц, принявших гражданство иностранного государства

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана утвердил форму "Заявления-анкеты о предоставлении гражданином Азербайджанской Республики информации о принятии им гражданства иностранного государства"

Как сообщает Report, документ подписан премьер-министром Артуром Раси-заде.

В заявлении-анкете указывается дата рождения, место рождения, национальность, пол, семейное положение, серия и номер документа, подтверждающего гражданство Азербайджанской Республики, дата выдачи и дата окончания срока действия, официальное название иностранного государства, гражданство которого было принято, основание для получения гражданства и другие сведения.