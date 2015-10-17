​В Азербайджане продлят срок полномочий судей апелляционных судов

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет продлен срок полномочий судей Бакинского и Гянджинского апелляционных судов.

Как сообщает Report, данный вопрос будет обсуждаться 20 октября на последнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса.

Срок полномочий судей Бакинского апелляционного суда Намика Джафарова, Сянана Гаджиева и Абидина Гусейнова, а также судьи Гянджинского апелляционного суда Азада Байрамова истекает 26 октября.

Комитет Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству обсудил вопрос повторного назначения судей, у которых истекает срок полномочий, и рекомендовал вопрос на пленарное заседание парламента.