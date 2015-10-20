​В Азербайджане повысили штрафы за продажу входных билетов на спортивные соревнования по завышенным ценам

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане изменена сумма штрафов за подделку входных билетов на массовые спортивные мероприятия или спортивные соревнования и продажу их по завышенным ценам. Как сообщает Report, в связи с этим внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях на проходящем 20 октября заседании Милли Меджлиса.

За подделку входных билетов на массовые спортивные мероприятия или спортивные соревнования сумма штрафа для физических лиц составит 500 манатов, должностных лиц - 2 000 манатов, юридических лиц - 5 000 манатов.

За продажу билетов на массовые спортивные мероприятия или спортивные соревнования по ценам выше установленных законом "О физической культуре и спорте" тарифов физические лица будут штрафоваться на 700 манатов, должностные лица - 1 500 манатов, юридические лица - 6 000 манатов.

Штраф в отношении физических лиц за продажу билетов на массовые спортивные мероприятия или спортивные соревнования по завышенным тарифам применяется впервые. Нынешнее законодательство не предусматривает штрафы для физических лиц, нарушивших требования закона в этой сфере.