Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане подготовлен новый законопроект, предусматривающий усиление борьбы против религиозного экстремизма.

Как сообщает Report, законопроект "О борьбе против религиозного экстремизма" совместно подготовили комитеты по правовой политике и государственному строю, по общественным объединениям и религиозным организациям Милли Меджлиса.

Новый законопроект возлагает новые обязательства на соответствующие структуры государства. Согласно законопроекту, при проведении мероприятий и операций правоохранительными органами государства во время распространения религиозного экстремизма в том или ином регионе или населенном пункте будет применен специальный правовой режим. В конкретном регионе, где получит распространение религиозный экстремизм, чрезвычайный режим не будет объявлен. Однако наряду с этим на данной территории будет установлен правовой режим, для того, чтобы правоохранительные органы могли осуществлять контроль за общественным положением, проверку и другие мероприятия. Любые шаги против деятельности внутренних войск, правоохранительных органов на этой территории будет расцениваться как нарушение правового режима и лица, совершившие подобные действия, будут строго наказаны законом.

Законопроект будет обсужден сегодня в парламенте на совместном заседании двух комитетов. После обсуждения ожидается, что законопроект будет представлен пленарному заседанию Милли Меджлиса, которое состоится 4 декабря.