​В Азербайджане началась кампания по выдвижению кандидатов в депутаты

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ "Центральная избирательная комиссия должна предпринять шаги в соответствии с законодательством сразу же после подписания распоряжения президентом Ильхамом Алиевым". Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

В своем выступлении на заседании, проводимом в связи с утверждением "Календарного плана основных действий и мероприятий в связи с подготовкой и проведением выборов пятого созыва в Милли Меджлис Азербайджанской Республики", М.Панахов отметил, что ЦИК уже приступил к проведению соответствующих работ.

Он отметил, что вынесенные на повестку заседания вопросы и документы, которые будут приняты, имеют важное значение для проведения выборов.

Согласно утвержденному ЦИК календарному плану, процесс выдвижения кандидатов в депутаты начинается 29 августа.

Необходимые для регистрации кандидатов избирательные документы должны быть представлены в окружные избирательные комиссии с 12 сентября по 2 октября до 18:00.

М.Панахов сообщил, что предвыборная кампания стартует 9 октября и должна быть завершена 31 октября в 08:00.

Напомним, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Выборы в Милли Меджлис назначены на 1 ноября 2015 года.